«طاقة المكان» ثقافة جمالية تحفز التحصيل المعرفي

المصدر: Ⅶدبي - وفاء السويدي

لا يخفى ما للفنون من تأثيرات إيجابية في النفس، عبر رفع وتيرة الراحة النفسية ومكافحة التوتر الذي يعتري الإنسان في معترك الحياة اليومية، وخاصة بالنسبة للطلاب خلال أداء الامتحانات، التي يتعرضون فيها لضغوط كثيرة.. من هنا، يبرز السحر الذي توفره لنا الديكورات وفنونها لمواجهة التوترات والمشكلات النفسية، إذ أثبتت الدراسات، أن تلك الفنون لها فاعلية فريدة في جلب الراحة واكتساب حافز لأداء الأعمال.

وقد تساعد المعرفة بطاقة المكان «الفونج شوي»، على تهيئة المنزل بشكل عام وغرف الأطفال بشكل خاص لاستقبال الدراسة، حيث يمتد التأثير الطاقي لكل ما يحيط الإنسان من ألوان وديكور لتحقيق التوازن والانسجام في كل نواحي الحياة، لذلك تراعي مبادئ علم طاقة، المكان، وتحاكي الكون في توازن عناصره وألوانه، حتى لا تحدث انعكاسات تجلب الطاقات السلبية.



تنظيم المساحة

«البيان» التقت الدكتورة منى جمال خبيرة علم الطاقة للحديث عن الألوان والمساحات المناسبة لزيادة التركيز والتشجيع على التحصيل الدراسي، فقالت: يجب أن تتوافر في غرفة الدراسة الظروف الصحية للإضاءة والتهوية والأمان، وتنظيم المساحة والحركة بين محتويات الغرفة المختلفة، وهذه اللمسات الفنية الجمالية في توزيع الأثاث، على بساطتها، لها أثر بالغ في مواجهة أعباء الأعمال الحياتية بإيجابية وتفاؤل.. فيجب مثلاً أن يكون المكتب خلف السرير، حتى لا يشعر الطالب بالكسل وتزيد الثقة بالنفس، كما يتم إبعاد الألعاب والأجهزة الإلكترونية عن مكتب الدراسة، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة والترتيب، مع مراعاة ألا يكون المكتب مواجهاً للحائط حتى لا يصاب الأولاد بالملل، كما يمكننا تزويد المكتب الدراسي بأكسسوارات باللون الأصفر لزيادة الحصيلة التركيز.



الفكر الإبداعي

وتتابع منى: يوصي الفنانون المتخصصون بأعمال الديكور، بالاعتماد على اللون الأصفر في غرفة دراسة الأبناء أو غرفة المكتب في المنزل، فاللون الأصفر يتعلق بالمعرفة المكتسبة، وهو اللون الذي يتردد صداه مع الجانب الأيسر، أو منطقه الدماغ التي تحفز القدرات العقلية لدينا، وتنشط الحركة العقلية والإدراكية لدينا عندما يحيط بِنَا هذا اللون.



فالأصفر يلهم الفكر الإبداعي والفضول في المعرفة، فهو محفز قوي لتنشيط الذاكرة، ويساعد على رفع المعنويات نحو السعادة، وخلق جو من الحماس والمرح، ويوقظ المزيد من الثقة بالنفس والتفاؤل نحو غد مشرق بلون الشمس الصفراء.. يساعد الأصفر مع عملية صنع القرار، من حيث صلته بوضوح الفكر والإبداع، وهو اللون المهم في التركيز والدراسة وتذكر المعلومات، فمن الممكن استخدامه كمفرش أصفر علي طاولة ابنك، أو حائط أصفر دافئ أمامه. كما يجب توفير كرسي مريح مصنوع من الجلد حتى يسهل تنظيفه.

