«غينيس» تطلق موقعاً إلكترونياً باللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الهيئة العالمية المتخصصة في تسجيل وتصنيف الإنجازات القياسية المنجزة، عن إطلاق موقعها الإلكتروني باللغة العربية الذي صُمّم خصيصاً للتفاعل مع الجمهور في الشرق الأوسط.

ويمثل الموقع الإلكتروني www.guinnessworldrecords.ae منصة مثالية توفر كافة المعلومات حول الموسوعة، حيث سيتمكن عبرها الزوار من فهم آليات عملها والمعايير المعتمدة بصورة شاملة.

وقال طلال عمر، المدير الإقليمي في «غينيس للأرقام القياسية»: «تأتي هذه الخطوة في ضوء واقع ازدياد عدد الأرقام القياسية المنجزة بالشرق الأوسط بشكل كبير منذ أن باشرنا عملنا في المنطقة من خلال مكتبنا بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي قمنا بتأسيسه في العام 2012، حيث تم تسجيل ما يناهز 602 رقم قياسي حتى الآن».