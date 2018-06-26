برامج ثرية ومبدعون بارزون في «فن أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن «فن أبوظبي» أسماء منسقيه الفنيين لهذا العام، والفنانين الذين سيتم تكليفهم بتقديم أعمال حصرية للدورة العاشرة التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل في منارة السعديات. واحتفالاً بالذكرى العاشرة على انطلاقه وضع «فن أبوظبي» برنامجاً هو الأكثر تنوعاً، ويقدم المعرض السنوي أعمالاً فنية حديثة ومعاصرة من خلال صالات عرض فنية عالمية رائدة.

وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: حقق «فن أبوظبي» منذ انطلاقته من العاصمة أبوظبي قبل عشر سنوات الكثير من الإنجازات التي يسعدنا الاحتفاء بها اليوم..وحرصنا هذا العام على تنظيم أجندة تستضيف كبار الفنانين من جميع أرجاء العالم..وإقامة برامج متنوعة ومتميزة.