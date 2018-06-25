مسيرة محمد الحبيب الزّنّاد موضوع «شاعر وتجربة» بيت شعر القيروان

المصدر: القيروان - البيان

نظّم بيت الشّعر في القيروان محاضرة تحت عنوان «شاعر وتجربة»، تناول فيها تجربة الشاعر التونسي محمد الحبيب الزّنّاد الذي يعتبر من شعراء الطليعة في الستّينات، وتحدث فيها الشاعران منصف الوهايبي، ومحمد الحبيب.

انطلقت الأمسية بكلمة ترحيبية لمديرة بيت الشعر الشاعرة جميلة الماجري، قدّمت فيها لمحة عن مسيرة الشاعر الزّنّاد، وخصوصية تجربته الشّعريّة التي تميّزت بإيقاعها اللّافت.

وتولّى الشاعر منصف الوهايبي بعد ذلك تقديم الزّنّاد فأوضح بالخصوص أنّ تجربة هذا الشاعر تنعطف على لحظة فارقة في تاريخ الشّعر التونسي، ضمن خانة شعراء الطليعة أواخر الستينات وحتّى السّبعينات من القرن الماضي. من جانبه، تحدث الزّنّاد في البداية عن ذكرياته الأدبية وعلاقته بشعراء الطليعة ومن ضمنهم الشاعر الراحل الطاهر الهمّامي والشاعرة فضيلة الشّابي، كما تحدّث عن تميز شعره.