خالد الظنحاني عضواً في لجنة تحكيم مهرجان سينمائي إيطالي

المصدر: الفجيرة - البيان

اختارت إدارة مهرجان ميغرات السينمائي الإيطالي، الأديب خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عضواً في لجنة تحكيم المهرجان الذي سيعقد في مدينة كالتابيلوتا بإيطاليا خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل برعاية وزارة الثقافة الإيطالية.

وتتضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان الذي تنظمه جمعية الصباح الثقافية بالتعاون مع دائرة العلاقات الثقافية العامة وهيئة السينما والمسرح الإيطاليتين، وعرض 60 فيلماً روائياً ووثائقياً من مختلف الدول العربية والأوروبية تناقش قضايا الهجرة والمهاجرين، وتضم لجنة التحكيم في عضويتها كلاً من المخرجيْن: الإيطالي رايموند كروشاني، والفرنسي جان كلود ميرابالا، والفنانين باولو كونتيشيني وباولو ماسيني وغايتانو ارونيكا، والأديب الإماراتي خالد الظنحاني.