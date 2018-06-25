«كرموز» يتصدر إيرادات الأفلام في مصر

المصدر: القاهرة - جنا حماد

واصل فيلم «حرب كرموز» تصدره ماراثون أفلام العيد، الذي يشهد منافسة قوية بين أفلام عديدة لحصد أعلى الإيرادات في مصر، وشهد فيلم «حرب كرموز» منذ اليوم الأول لعرضه إقبالاً شديداً من الجمهور وسط إشادة من النقاد.

تدور أحداث الفيلم الذي تجاوزت إيراداته الـ 25 مليون جنيه، محتلاً المركز الأول في قائمة الإيرادات، حول ضابط شرطة يُدعى «الجنرال يوسف المصري»، يدخل في معارك ويحاول إنقاذ فتاة من تعرضها للاغتصاب، وذلك في فترة حكم الملك فاروق ما قبل ثورة 1952 في وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر. والفيلم من بطولة أمير كرارة، وغادة عبد الرازق، وفتحي عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصي، قصة محمد السبكي، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.

ليلة هنا وسرور

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي «ليلة هنا وسرور»، من بطولة محمد عادل إمام، بعدما تجاوزت إيراداته الـ 18 مليون جنيه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل أعمال يُدعى «سرور»، وحبيبته وتُدعى «هنا»، ولكنه يتورط مع إحدى العصابات، ويضطر للهرب منهم.

ويشارك الفنان فاروق الفيشاوي كضيف شرف في بطولة «ليلة هنا وسرور»، الذي يشارك في بطولته كل من: محمد سلام، وياسمين صبري، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمد عبد الرحمن، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر، من إخراج حسين المنباوي.

قلب أمه

وفي المركز الثالث، جاء فيلم «قلب أمه» بإيرادات كلية تجاوزت الـ 8 ملايين جنيه، من بطولة شيكو، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، ومن إخراج عمرو صلاح. وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى «مجدي تختوخ» يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها، وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي الوقت ذاته تتوفى والدة شاب يُدعى «يونس»، فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى «تختوخ» ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع «يونس» بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

تراجع

أما فيلم «أبلة طمطم» للفنانة ياسمين عبد العزيز، فجاء في المركز الرابع محققاً إيرادات بلغت 5 ملايين جنيه، والفيلم تدور أحداثه حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجؤوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر. ويشارك في بطولة الفيلم كل من شادي ألفونس، وخالد منصور، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج علي إدريس.

كارما

فيلم «كارما» جاء في المركز الأخير، بإيرادات نحو 4 ملايين جنيه، والفيلم من بطولة عمرو سعد، وزينة، وغادة عبد الرازق، وخالد الصاوي، ومن إخراج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي وبشكل متشابك عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك من خلال قصة شاب مسلم يتعلق بحب فتاة مسيحية ويتزوج منها بالرغم من اعتراض الجميع على تلك الزيجة.