مهرجان «عشيات طقوس المسرحية» الأردني يكرّم أحمد بورحيمة

المصدر: الأردن - وام

يكرم مهرجان عشيات طقوس المسرحية في الأردن، الذي تنطلق فعاليات دورته الحادية عشرة اليوم، الفنان المسرحي الإماراتي أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، تقديراً لجهوده وتثميناً لتجربته المسرحية، وغادر بورحيمة، أول من أمس، متوجهاً إلى الأردن، مستجيباً بذلك لدعوة المهرجان الذي تنظمه فرقة «عشيات طقوس المسرحية» برعاية وزيرة الثقافة بسمة النسور وبالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى والمركز الثقافي الملكي. وإلى جانب بورحيمة، يكرم المهرجان الكاتب الأردني محمد عطيات.

وتشارك 10 دول عربية في الدورة الحالية من المهرجان، وسيتم عرض ثماني مسرحيات على مستوى المسابقة الرسمية، أما الافتتاح فسيكون بعرض مسرحية «قالب كيك» من إخراج مجد القصص ونص الكاتبة الأردنية سميحة خريس.

وتقدم العروض المسرحية في المهرجان، ضمن المركز الثقافي الملكي على المسرحين الرئيسي والدائري، وتبدأ العروض من الساعة الثامنة والنصف والسابعة والنصف مساء، ويشهد اليوم الثاني تقديم مسرحية «صفحة أولى»، السعودية، و«الورود إلي بينهن»، فلسطين. ومن العروض في اليوم الثالث :«محاكمة زنوبيا»- الأردن، «الورود إلي بينهن»- فلسطين.