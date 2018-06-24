فيلم «سوق الجمعة» في دور العرض أغسطس المقبل

المصدر: القاهرة - البيان

تستقبل دور العرض السينمائية في مصر خلال شهر أغسطس المقبل فيلم «سوق الجمعة» للمخرج سامح عبدالعزيز، بعد خروجه من سباق عيد الفطر، وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الدعائي للعمل لتشويق الجمهور قبل طرحه، فضلاً عن الدعاية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث الفيلم حول سوق الجمعة الشهير في القاهرة، وهو السوق الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، والارتحال مع التجار الموجودين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع زبائن السوق. والفيلم من بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز ودلال عبدالعزيز وريهام عبدالغفور ونسرين أمين وسهر الصايغ ومحمد عز ومحمود حجازي، وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز. يذكر أن مُخرج العمل سامح عبدالعزيز قد واجه بالفترة الأخيرة الحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتم تغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.