انطلاق فعاليات الدورة 17 لمهرجان «موازين» في المغرب

المصدر: الرباط - رويترز

انطلقت أمس فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان «موازين إيقاعات العالم» بمشاركة عدد من نجوم الغناء العرب والأجانب في المملكة المغربية.

ويشارك في الدورة اللبنانية ماجدة الرومي وكاظم الساهر وأحلام وصابر الرباعي ومحمد حماقي ورويدا عطية والفلسطيني أمير دندن.

وتتوزع أنشطة المهرجان على ستة مسارح فيما يقدر المنظمون عدد المترددين على الحدث الفني سنويا بنحو مليوني زائر، وتستمر الدورة السابعة عشرة للمهرجان حتى الثلاثين من يونيو الجاري.

وتأسس المهرجان الذي يقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس في 2001 وجذب على مدى دوراته عشرات النجوم أمثال وردة الجزائرية والشاب خالد وأصالة نصري وميادة الحناوي وجنيفر لوبيز وشاكيرا.