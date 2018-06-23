«الشرقية» تلعب دوراً في إبراز تراث الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن قناة الشرقية من كلباء تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز دور الخطاب الإعلامي من خلال قنوات تلفزيونية هادفة تعمل على إبراز تراث وتاريخ المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة.

دور

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن «قناة الشرقية» بما تعرضه من برامج هي جزء مهم من المنظومة الإعلامية والتراثية والثقافية التي يحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إبرازها لما لها من دور كبير في تقريب المجتمع والأسرة وإثراء المخزون المعرفي لدى لجمهور.جاء ذلك خلال زيارة سلطان بن أحمد القناة أمس، يرافقه أعضاء مجلس الشارقة للإعلام كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، حيث اطلع على أبرز ما توصلت إليه القناة من برامج تراثية ومجتمعية تلامس واقع الأسرة والمجتمع في المنطقة الشرقية.

جولة

وتجول رئيس مجلس الشارقة للإعلام في الأقسام المختلفة لقناة الشرقية من كلباء، وتعرف على مختلف برامجها الخاصة التي تتنوع ما بين البرامج الطّبية والنسائية، والتاريخية والدينية والترفيهية.. مؤكداً أن القناة تتميز بأسلوب طرح فريد من نوعه يهدف لمناقشة قضايا مجتمع المنطقة الشرقية ومحاولة الوصول لحلول بالتعاون مع الجهات الحكومية.

واطلع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال زيارته علي سير عمل مختلف الأقسام ومنها: الهندسة والإنتاج والانتقاء وتقييم البرامج والمحتوى، والتي تعمل معاً كمنظومة متكاملة لإنتاج البرامج التلفزيونية المتميزة التي تبث من قناة الشرقية من كلباء.

والتقى رئيس مجلس الشارقة للإعلام الكوادر الإعلامية، وأثنى على جهود القائمين على القناة، مؤكداً أن ما تنتجه من برامج يعد إضافة نوعية تساهم في تعريف الجمهور بالمنطقة الشرقية وتنوعها التراثي والثقافي.

جودة العمل

ووجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالاهتمام بجودة العمل الإعلامي والحرص الدائم على الارتقاء به وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.

يشار إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة كان قد دشن قناة الشرقية من كلباء في فبراير 2014 لتكون قناة ذات ثقافة عربية تركز على إبراز المشكلات والقضايا المتعلقة بالمنطقة الشرقية وإيجاد الحلول لها.