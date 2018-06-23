منازل مُستدامة صغيرة متنقلة تحقق حلم محبي العطلات

المصدر: إعداد - فاتن صبح

تدخل منازل «إيه 45» المتنقلة على خط حركة المنازل الصغيرة المتنقلة لتحقق حلم كثيرين تواقين لاتباع أسلوب عيش أكثر بساطة بامتلاك منزل عطلة مصنوع من الخشب والزجاج تتراوح قيمته بين 50 ألفاً و300 ألف دولار أميركي.

بصمة

ويحمل مشروع المنازل الصغيرة المبتكرة توقيع شركة «كلاين» القائمة في بروكلين، علماً بأن التصميم المعماري ذو بصمة هولندية تعود لمجموعة «بيارك إنجلز غروب». ويزعم مؤسس «كلاين» مهندس الديكور الداخلي سورين روز، بأن العديد من أبناء المدن يتوقون لامتلاك منزل خارجها. إلا أن ارتفاع أسعار العقارات والبناء يجعل الأمر مستحيلاً.

تحقيق الحلم

ويجزم روزين بأن بإمكانه بناء منزل «إيه 45» خلال ستة أشهر لتحقيق الحلم. ويشير إلى أن الهيكل يستند إلى أربعة عواميد إسمنتية ترفع البناء قليلاً عن الأرض، وتتيح تثبيته على أي سطح مستوٍ دون الحاجة لآلات ثقيلة، علماً بأن البناء يتم تصنيعه مسبقاً وتركيبه على أرض الموقع.

مواصفات

«إيه 45» مصمم لعيش مُستدام خارج الشبكة، ومؤلف من طابق واحد باتساع 183 قدماً مربعة، ويتضمن مساحة معيشة مفتوحة ومكاناً للنوم مع غرفة علوية. كما أنه مصنوع من جدران مثلثة الشكل تنحني لتشكل حرف «إيه»، ويتضمن التصميم الخشبي بالكامل مكاناً لمدفأة على الحطب.