«سجايا فتيات الشارقة» تطلق برنامجها الصيفي التفاعلي

المصدر: الشارقة - البيان

تحت شعار «التحدي» وتزامناً مع الإجازة الصيفية، ينطلق في 15 يوليو البرنامج التدريبي الذي تنظمه سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مستهدفاً الفتيات من سن 13-18 عاماً للارتقاء بمهاراتهن وتنمية مواهبهن المتنوعة في أجواء حماسية تفاعلية جماهيرية.

ورش

ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى 18 أغسطس 2018، سلسلة من الورش والأنشطة الهادفة إلى تطوير المهارات القيادية، والرياضية، والفنية، والتقنية، وغيرها، إضافةً إلى ورش تخصصية تحفز الفتيات على الخروج عن المألوف وتحدي قدراتهن والتنافس في أجواء حماسية وسط جمهور من المشجعين، وينتهي كل تحدٍّ بتوزيع ميداليات على الفائزات، ويستهدف البرنامج مواطنات دولة الإمارات ودول الخليج، وبنات المواطنات، وحاملات جواز جزر القمر والمقيمات في الإمارات من جنسيات أخرى.

فرصة

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة: «نعمل على استثمار أوقات الفتيات على مدار العام، ونولي فصل الصيف اهتماماً خاصاً، إذ يُشكِّل فرصة ذهبية يتم توظيفها لتقديم كل ما هو مفيد وممتع للفتيات، وقد حرصنا في هذا الصيف على توسيع مدارِك الفتاة من خلال التجريب، فضلاً عن دفعها لخوض أنواع مختلفة من التحديات، وذلك في سبيل بناء شخصيتها».

ريادة يذكر ان سجايا فتيات الشارقة تعد مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية، وقد تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

ويتم الانضمام إلى "التحدي" وأنشطته الحماسية الاستثنائية ، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي

www.sajaya-registration.com