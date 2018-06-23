دار الشعر في مراكش تنظم «ضفاف شعرية» اليوم

المصدر: مراكش - البيان

تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاتصال، بمنطقة بني ملال خنيفرة، لقاء شعرياً بعنوان «ضفاف شعرية»، وذلك في فضاء مشبع بالشعر هو عين أسردون ببني ملال، ابتداء من الساعة السادسة مساء.

ويندرج هذا اللقاء الشعري، ضمن انفتاح دار الشعر بمراكش على جهات ومدن مغربية مختلفة، ومن خلالها وعبرها على منجز شعري غني بتعدده ورموزه. ويشارك فيها الشعراء: محمد بودويك، مجيدة بنكيران، محمد بوتخمت، الزجالة مليكة فتح الإسلام.

تجربة

الشاعر محمد بودويك، أحد أهم التجارب الشعرية الحداثية، والتي راوحت تجربتها بين الشعر والنقد. ومنذ السبعينات من القرن الماضي، يواصل الشاعر بودويك حفر تجربته الشعرية بمزيد من الفرادة. فيما تمثل الشاعرة والفنانة مجيدة بنكيران، تجربة مميزة في قدرتها على استلهام مجازات الأمكنة وشعرية البوح، كي تصبغ على قصيدتها ميسما خاصا، يضيء بعضا من عتمة الدواخل ويصبغ دفقا إنسانيا لافتا. أما الزجالة مليكة فتح الإسلام، أحد الأصوات الزجلية الجديدة اليوم والتي تراهن عليها القصيدة الزجلية النسائية، فهي تؤشر على منجز شعري زجلي مليء بسخريتها المرة من مفارقات المجتمع. وقعد الشاعر محمد بوتخمت تجربته الشعرية، من هامش المدينة، تاركا لقصائده آفاقا رحبة لتشريح الذات ومنجزها الجواني الداخلي.

وتشارك في فقرات هذا اللقاء الشعري، فرقة أفنان للموسيقى العربية، التي تأسست في مايو 2015 حيث تقدم هذه الفرقة عروضاً موسيقية تشمل اﻷنماط الموسيقية المغربية التراثية والعصرية وموسيقى عربية شرقية وموسيقى غربية. وقد سبق لها المشاركة في العديد من الملتقيات والمهرجانات داخل وخارج أرض الوطن.

وتشكل فقرة «ضفاف شعرية»، محطة أساسية في برنامج دار الشعر في مراكش والتي ستتواصل مستقبلاً بمزيد من الانفتاح على فضاءات جديدة في عمق الجغرافيات الشعرية المتعددة في المغرب، لترسيخ تداول أكبر للشعر بين جمهوره، ولمزيد من الانفتاح على «الهامش» والإنصات لشعراء من مختلف التجارب والرؤى.