وفاة الكاتب والصحافي الأميركي تشارلز كراوتهامر

المصدر: واشنطن - د ب أ

توفي الكاتب الصحافي المحافظ والمفكر الأميركي البارز تشارلز كراوتهامر أول من أمس عن عمر يناهز 68 عاماً، طبقاً لما أكده ابنه دانيال لوسائل إعلام محلية، وكان كراوتهامر من أبرز الأصوات المحافظة وأكثرها نفوذاً في الولايات المتحدة وحصل على العديد من الجوائز بسبب عمله، من بينها جائزة «بوليتزر» للصحافة.

وفي رسالة وداع قصيرة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، كتب كراوتهامر في الثامن من يونيو يقول إنه يعاني من سرطان شديد وسريع الانتشار، وأن حياته لن تستمر أكثر من عدة أسابيع.

وكتب كراوتهامر أنه عاش «حياة رائعة حافلة بمشاعر فياضة من الحب ومساع عظيمة، تجعلها تستحق العيش»، وأضاف «إنني حزين للفراق، لكني أفارق الحياة بإدراك إنني عشت الحياة التي أردتها».