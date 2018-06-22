«الفجيرة للثقافة» twofour54 يبحثان آفاق التعاون

بحثت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام و twofour54 بأبوظبي، أمس، سبل التعاون المشترك التي تهم الجانبين، لاسيما تلك المرتبطة بالمجال الإعلامي.

جاء ذلك خلال استقبال مريم عيد المهيري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي وtwofour54، في مقر twofour54 بأبوظبي، وفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة حمدان كرم الكعبي، المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وتخلل اللقاء عرض لفيلم قصير تضمّن شرحاً عن twofour54، وأبرز الخدمات المتوافرة للجهات الحكومية المحلية، والتي تشمل التدريب الإعلامي بكافة مجالاته، والخدمات التلفزيونية والسينمائية، بما في ذلك الأستوديوهات المتطورة.

واطلع حمدان الكعبي والوفد المرافق على المختبر الإبداعي الذي يتبنى الموهوبين من خلال إتاحة الفرصة لهم لتطوير إبداعاتهم وتحويلها إلى حقيقة ملموسة عن طريق التواصل والتفاعل مع الخبراء والمهنيين. الفجيرة - البيان