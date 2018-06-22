«عصفور x نوار» إبداعات تتكامل فيها حرفة المجوهرات

يقدّم فندق «فيدا وسط المدينة» في دبي، في الخامسة من مساء 26 الجاري، حدثاً خاصاً لإطلاق مجموعة «عصفور x نوار» بالتعاون مع الشيخة نوار القاسمي، وهي مجموعة محدودة من الإبداعات تتكامل فيها حرفة تصميم المجوهرات مع الروح الفنية المبدعة.

وتستوحي هذه التشكيلة تصاميمها من ألوان حجر البحر، الذي كثيراً ما تحمله الأمواج إلى الشواطئ، وتتضمن قطعاً من الذهب عيار 18 قيراطاً مصممة بشكل عصفور. وتعبّر هذه الطيور الزجاجية التي تنظر إلى البحر كرمز للأمل والبقاء، عن الجمال والرقة التي تبرز في النفس الإنسانية التي تعاني المشقات.

ومقابل كل قطعة «عصفور» يتم شراؤها خلال الحدث، سيتم التبرع بمبلغ إلى طفل مستحق، بالتعاون مع مؤسسة «وطني لي» الخيرية الداعمة احتياجات الأطفال السوريين عبر مبادرات العلاج بالفن والبرامج التعليمية. دبي - البيان