مهرجان الموسيقى الكويتي يحتفي بمرزوق المرزوق

المصدر: الكويت - رويترز

تنطلق غداً الدورة الحادية والعشرون من مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت والتي تكرم أحد الرموز الموسيقية الخليجية وهو الملحن الراحل مرزوق المرزوق.

وينظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هذا المهرجان كل عام منذ 1998 بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى والموافق 21 يونيو. يبدأ برنامج الدورة الجديدة بحفل على مسرح عبد الحسين عبد الرضا في السالمية مهدى إلى المرزوق ويشارك فيه عدد من الفنانين الشبان بمصاحبة المايسترو راشد النويشير.

والمرزوق (1945-2000) من أشهر ملحني الكويت والخليج وتغنى بألحانه مجموعة من كبار المطربين كعبد الكريم عبد القادر وعبد الله الرويشد ونبيل شعيل ومحمد المسباح من الكويت والإماراتي عبد الله بالخير.

ويسدل الستار على المهرجان في الثامن والعشرين من يونيو بحفل غنائي للأردني أيمن تيسير.