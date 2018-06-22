المهرجان المغاربي للفيلم ينطلق غداً بـ 18 فيلماً

المصدر: الرباط - رويترز

ينطلق غداً المهرجان المغاربي للفيلم، الذي تستضيفه سنوياً مدينة وجدة في شرقي المملكة المغربية، بمشاركة 18 فيلماً. وتنظم جمعية سيني مغرب، الدورة السابعة من المهرجان، الذي يهتم بأفلام دول المغرب العربي، تحت شعار (السينما لغة العالم)، في الفترة من 23 إلى 27 يونيو.

وقالت إدارة المهرجان في بيان: إن مسابقة الفيلم الطويل هذا العام، تضم ستة أفلام من المغرب وتونس والجزائر، من أبرزها الفيلم المغربي (نوح لا يعرف العوم)، إخراج رشيد الوالي، والفيلم الجزائري (إلى آخر الزمان)، للمخرجة ياسمين شويخ. أما في مسابقة الفيلم القصير، فالمنافسة ستكون بين 12 فيلماً من المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا.

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، برئاسة الناقد المغربي عبد الكريم برشيد، وعضوية المخرج الجزائري لطفي بوشوشي، ومدير التصوير الفرنسي جون بيير سوفير، والممثل التونسي أحمد حفيان، ومهندس الديكور البلجيكي بيير فرنسوا ليمبوش.

كما تتشكل لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، برئاسة الإعلامية المغربية فاطمة الأفريقي، وعضوية الناقد الهندي نيرمال دهار، والممثلة المغربية صونيا عكاشة، والمنتجة المغربية رشيدة سعدي، والممثلة المغربية سهام أسيف.

وتنظم إدارة المهرجان خلال الدورة السابعة، ورشاً فنية في المكياج والخدع السينمائية وكتابة السيناريو وتحليل الصورة، إضافة إلى ندوات وموائد مستديرة، وحلقات نقاش متخصصة.

ويكرم المهرجان مجموعة من الفنانين من المغرب وخارجه، من بينهم الممثلة المصرية ليلى طاهر، والممثل المغربي محمد خيي، والممثلة اللبنانية كارمن لبس.