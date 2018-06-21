رغم تعرضهما للطعن.. سائحة ألمانية وابنتها تعودان إلى تونس بالهدايا

المصدر: د ب ا

قررت سائحتان ألمانيتان العودة الى تونس محملتان بالهدايا بعد حادثة طعن تعرضتا لها العام الماضي في مدينة نابل السياحية.

وتوجهت سائحة ألمانية برفقة ابنتها الى مستشفى الطاهر المعموري بنابل لتقديم الشكر الى الاطباء الذين أشرفوا على علاجهما بعد تعرضهما للطعن.

كان الهجوم بالسكين وقع في "سوق البلغة" التقليدي في نابل يوم 30 يونيو من العام الماضي ونفذه مواطن تونسي قالت السلطات إنه يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أن الهجوم كان بدافع السرقة.

وسدد المهاجم طعنة نافذة بالسكين لابنة السائحة أصابتها في عمق بطنها خضعت إثرها لعملية جراحية في مستشفى الطاهر المعموري، كما أصيبت والدتها بجروح خفيفة في الكتف.

وأفادت إذاعة "شمس اف ام" الخاصة إن السائحتين قدمتا اليوم الشكر للأطباء وإدارة المستشفى، ردا للجميل كما قدمتا الهدايا ومبالغ مالية للمستشفى.

وبعد سنوات من الركود بفعل الهجمات الارهابية الكبرى في 2015 استعاد القطاع السياحي في تونس انتعاشته محققا ارقاما قياسية في 2017 لأول مرة منذ 2014.

وتتوقع وزارة السياحة قدوم أكثر من ثمانية ملايين سائح هذا العام، بما في ذلك الآلاف من الألمان في ظل الارتفاع الكبير للحجوزات الخاصة بالموسم الصيفي.