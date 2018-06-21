التعرض لأشعة الشمس.. الأضرار والوقاية

المصدر: إعداد: وفاء السويدي ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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مهم أن نعرف المخاطر التي يمكن أن تسببها أشعة الشمس، مع حلول فصل الصيف، وأن نفهم أهمية استخدام الكريمات الواقية من أضرار الشمس، حيث إن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يحمل كثيراً من الخطورة على الجلد، ويمكن أن يسبب أضراراً على الجلد مثل الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والحروق، وغيرها من المشاكل.. نستعرض الأضرار وكيفية الوقاية.

الأضرار

- خطورة الإصابة بسرطان الجلد

- مشاكل العين مثل الماء الأبيض

- التعرض للحروق

- ظهور تجاعيد وتصبغات جلدية

- ضربة شمس

- جفاف البشرة

الوقاية

- استخدام واقي الشمس

- البقاء في الظل بين الساعة 11 صباحاً و 3 عصراً

- تغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية

- ارتداء النظارة الشمسية

- ارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس

- الإكثار من شرب السوائل