الشعيبي والطباخ يرويان قصة حبهما في «حكايتي مع الزمان»

المصدر: دبي - البيان

تابع جمهور شاشة تلفزيون دبي، بداية العرض الثاني لحلقات البرنامج الجديد «حكايتي مع الزمان»: (Story of my life)، من تقديم الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، حيث حلت النجمة الكويتية هيا الشعيبي وزوجها الفنان هاني الطباخ في الحلقة الأولى، في حوار أقرب إلى العفوية والمشاعر الصادقة، التي باتت واضحة لجميع المشاهدين، مع بداية سرد قصة الحب التي جمعت بين هيا وهاني في كواليس المسرح، حيث تزوج الثنائي في عام 2010، على الرغم من كل التحديات الاجتماعية وظروف حياتهما المهنية، وأثمر زواجهما عن ثلاثة أطفال.

وعلى امتداد الحلقة التي بثت مساء الاثنين الماضي، عبّرت النجمة الكويتية عن مشاعرها تجاه زوجها قائلة «أخاف عليه أكثر من روحي، فهو أعطاني الحياة الحقيقية، حيث الأمان والاستقرار والراحة»، مؤكدة أن الصراحة هي واحدة من أهم مبادئ الزواج، وأنها لا تخطو خطوة من دون علم ونصائح زوجها، الذي تعتبره صديقاً مقرباً لها، وليس فقط زوجها، فيما قال هاني إنه يراها في قلبه، خصوصاً أن مكانها لن يتغير، متابعاً القول «لديها صفات ست البيت القديمة، وتتمتع بالحنان، وهذا أهم شيء بالنسبة إلي».

وبعد خضوع الزوجين إلى عمليات المكياج والتجميل، قالت هيا «أخاف من الكبر والعجز، كما أخاف من عصيان أولادي، وليس خوفاً من شكلي»، منوهة بأنها تحاول دائماً الابتعاد عن المشاكل والهموم هي التي تكبر الإنسان وليس العمر، كما أكدت أن على المرأة الاهتمام ببشرتها وصحتها بعد بلوغ سن الأربعين، قائلة «سوف أستخدم البوتوكس، ولن أترك التجاعيد في بشرتي هكذا»، معربة في الوقت نفسه عن أهمية زوجها في حياتها وحياة أولادهم قائلة «زوجي هو العمود الذي أستند عليه دائماً»، فيما أشار زوجها إلى أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة، متعهداً بالالتحاق بنادي رياضي قريباً لمحافظة على صحته.

النجمة الكويتية تعتبر زوجها صديقاً مقرباً

المكان لا يهم

وحول المكان الذي يتخيل هاني وهيا وجودهما فيه، قال الممثل الكويتي «المكان لا يهم، المهم أن نكون مع بعضنا البعض»، معرباً عن خوفه من تعب ومرض هيا، فهو لا يحب أن يراها تعبانة، متابعاً القول «ما يسعد أطفالنا هو فرح لنا»، موجهاً مع هيا رسالة مؤثرة لأطفالهما، حيث قالا «لا تنسونا...أهم شيء الأب والأم»، كما نصحا بتربية أحفادهم على الصدق والأمانة والصلاة وقوة الشخصية والصبر، فيما وصفت هيا، فهد بالقوة، وابنتها الصغيرة فاطمة بالدفاع، وجمال بجميل الروح وخفة الدم، فيما قالت عن ابنتها سكينة، إنها تسكن الروح.

مداخلة هاتفية

وقد تخللت الحلقة الجديدة، مداخلة هاتفية مع الفنان داوود حسين، قال فيها إن "هيا وهاني جميلان في كل أحوالهما، فالقلب الأبيض والجمال الداخلي أهم صفاتهما".

مراحل مختلفة

ويعد حكايتي مع الزمان (Story of my life)، برنامجاً حوارياً، يكتشف من خلاله ضيفا الحلقة، كيف سيكون مظهرهما في مراحل مختلفة من العمر، وذلك من خلال فريق محترف من أهم اختصاصي المكياج والتجميل، للإشراف على أدق التفاصيل، واضعين بعين الاعتبار، العوامل الوراثية وأسلوب الحياة والحالة الصحية المتوقعة للضيوف النجوم، فيما يتابع الجمهور على امتداد الحلقة، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج، وبعد 20 عاماً، وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم، وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة على مجموع الأسئلة التي تتسم بالعفوية، وتدفعهم للحوار العفوي بطريقة تحرك مشاعر الجميع، على اعتبار أن هذا التحول الخارجي والتقدم في العمر، يمس قلوب النجوم والضيوف والمعجبين على حد سواء.