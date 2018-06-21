«الإشراقة الصيفي» ارتقاء بمعارف ومهارات الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت فروع نادي سيدات الشارقة، عن فتح باب التسجيل لـ«مخيم الإشراقة الصيفي»، المقام خلال الفترة من 1-31 يوليو المقبل، بفروع النادي العشرة في المنطقة الوسطى والشرقية، والذي يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الهادفة إلى تنمية مهارات وثقافات الأطفال، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بأوقاتهم خلال الإجازة الصيفية..والحصول على فوائد ثقافية ومعرفية متنوعة.

ويقدم المخيم للأطفال مزيجاً متنوعاً من المتعة والتعليم، التي توفرها مرافق فروع النادي في كلٍّ من الحمرية، والبطائح، والذيد، والمدام، والثميد، ومليحة، ووادي الحلو، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، حيث يستضيف كلا من مركز لياقة، وحضانة تاله، ومطعم مراسي، ومركز إبداع للمواهب، والمسبح، مجموعة مخيمات تطرح سلسلة فعاليات تعليمية، ورياضية وفنية تتيح للصغار فرصة اختيار واكتشاف ما يلائم رغباتهم ومهاراتهم المختلفة، ويشغل وقتهم بالنافع والمفيد.

ويتضمن «مخيم تاله» الذي يستهدف الفتيات والأطفال من 4-7 أعوام العديد من البرامج التربوية، والحصص الدينية، فضلاً عن الرحلات الترفيهية..وغير ذلك من الأنشطة.وينظم مركز لياقة مخيماً رياضياً يستهدف الفتيات من 6-12 عاماً، والفتيان من 6-9 أعوام.