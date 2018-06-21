«موسم صيف أبوظبي» يعود إلى جمهوره اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

يعود موسم صيف أبوظبي الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي بالتعاون مع شركائها، إلى جمهوره الكبير من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخة جديدة مليئة بالتجارب والعروض الترويجية الضخمة، حيث تنطلق اليوم خصومات تصل إلى 80% في 18 مركز تسوق. كما سيتمكن الزوار بدءاً من أول يوم في موسم صيف أبوظبي من شراء «بطاقة موسم صيف أبوظبي» والاستمتاع بخصومات تصل إلى 50% لـ16 موقعاً من معالم الجذب السياحي والجولات السياحية. إضافة إلى ذلك، سيتمكن عشاق الطعام اليوم من الاستفادة من عروض وخصومات «زوماتو» الحصرية للصيف. ويمتد موسم صيف أبوظبي مع هذه العروض المتميزة والفريدة على مدى 59 يوماً حتى 18 أغسطس المقبل، ما سيجعل من أبوظبي الوجهة المفضلة والأولى للسياح والزوار والمقيمين هذا الصيف.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي: تعد هذه الدورة الأضخم من موسم صيف أبوظبي، وذلك حرصاً من دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي على تلبية وإرضاء ذائقة الجمهور من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، عبر توفير مجموعة ضخمة من العروض الترويجية والتسويقية بخصومات كبيرة لتصبح بالتالي العاصمة أبوظبي المقصد الأول للزوار من داخل وخارج دولة الإمارات. ونتطلع إلى الترحيب بهؤلاء الضيوف طيلة فصل الصيف وندعوهم إلى اختبار المعنى الحقيقي لحسن الضيافة الإماراتية المتعارف عليه. كما أننا على ثقة بأنّ هذا التنوع في عروض وفعاليات موسم صيف أبوظبي هذا العام سيرسخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية ثقافية ترفيهية مستدامة ورائدة على الدوام.

بطاقة رسمية

وسيتمكن الزوار ولأول مرة بدءاً من اليوم استعمال «بطاقة موسم صيف أبوظبي» التي تقدمها دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي بالتعاون مع شريكها «راينا للجولات السياحية»، التي تعتبر البطاقة الرسمية للاستمتاع بالصيف هنا، حيث تتضمن البطاقة المدفوعة مسبقاً عروضاً ترويجية حصرية لـ16 موقعاً من معالم الجذب السياحي والجولات السياحية. ويمكن للزوار الاختيار من باقات مختلفة لشراء البطاقة الأنسب.

وستستضيف دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بدءاً من هذا الأسبوع فعاليات رائعة لجميع أفراد العائلة وعروض ترفيهية عالمية معروفة، بالإضافة إلى حفلات موسيقية متنوعة وحفلات لمطربين من الهند مشهورين. كما يأتي برنامج "موسم صيف أبوظبي" الذي صمم ليناسب كافة أفراد العائلة بمختلف أعمارهم بالشخصيات المحببة إلى قلوب الجماهير والتي تشارك في عروض شهيرة مثل مسرحية «البيت بيت أبونا» غداً في مسرح شاطئ الراحة، وتجربة نيكلوديون 6-15 أغسطس من تقديم مجموعة إم بي سي، وفعالية حول العالم 5 يوليو-14 أغسطس تقديم بوادي مول، وغيرها من فعاليات.