المغرب على موعد جديد مع «موازين إيقاعات العالم»

تنطلق غدا الدورة السابعة عشرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم بمشاركة عدد من نجوم الغناء العرب والأجانب ووسط ترقب لمعرفة مدى تأثير دعوة لمقاطعة الحدث الفني الأبرز سنوياً في المملكة المغربية.

تأسس المهرجان الذي يقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس في 2001 وجذب على مدى دوراته عشرات النجوم أمثال وردة الجزائرية والشاب خالد وأصالة نصري وميادة الحناوي وجنيفر لوبيز وشاكيرا.

ويشارك في الدورة السابعة عشرة اللبنانية ماجدة الرومي والعراقي كاظم الساهر والإماراتية أحلام والتونسي صابر الرباعي والمصري محمد حماقي والسورية رويدا عطية والفلسطيني أمير دندن.

ويتعرض المهرجان كل عام لانتقادات تنصب على إنفاق الملايين لجلب فنانين من نجوم الصف الأول وظهور بعض الفنانين الأجانب بملابس لا تناسب عادات المجتمع المغربي.

لكن وتيرة الانتقادات زادت هذا العام وتحولت إلى حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة المهرجان على غرار حملات شعبية شهدها المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية لمقاطعة بعض السلع الاستهلاكية.

وتتوزع أنشطة المهرجان على ستة مسارح فيما يقدر المنظمون عدد المترددين على الحدث الفني سنويا بنحو مليوني زائر. وفي الأغلب لن يتسن التأكد من مدى جدوى حملة مقاطعة المهرجان هذا العام إلا من خلال مستوى الإقبال على الحفلات أو العدد الإجمالي للزائرين.