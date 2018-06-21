جوائز موسم الصيف في مهرجان «كنوز ياس»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وجهة جزيرة ياس الترفيهية عن موسم صيفي يزخر بالكثير من الجوائز القيمة لهذا العام ضمن مهرجان «كنوز ياس» الذي ينطلق اعتباراً من اليوم ويستمر حتى 31 أغسطس، ليقدم للزوار فرصة استكشاف كنوز الجزيرة الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك مدنها الترفيهية الثلاث، وياس مول، وياس مارينا، وياس لينكس، وحلبة مرسى ياس، والفنادق السبعة الموجودة على الجزيرة، والدخول في السحب على جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 100 ألف درهم.

وسينطلق هذا المهرجان بزوار ياس إلى جزيرة كنز تعج بالمرح وفرص الفوز التي ستزيد من ألق وجاذبية موسم الصيف في جزيرة ياس، حيث تنتظرهم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تحظى باهتمام كل أفراد العائلة على الدوام، إضافة إلى المرافق الترفيهية الجديدة .