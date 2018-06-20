تعرف على ثروة مؤسس "أمازون"

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفعت ثروة Jeff Bwzos مؤسس شركة Amazon أكبر متجر للتجزئة والتجارة الإلكترونية في الإنترنت بالعالم، بأكثر من 5 مليارات دولار منذ أول يونيو الجاري، وأصبح يملك 141 مليارا و900 مليون دولار، أي أكثر من 49 يملكها الأميركي مثله بيل غيتس، مؤسس "مايكروسفت" لبرامج الكومبيوتيرات، وأكثر من 60 يملكها مواطنهما وارن بوفيت، الثالث ثراء بالعالم، وفق تحديث جديد أجرته مجلة "فوربس" الأميركية الاثنين الماضي، كما ومواطنتها محطة CNBC محطة التلفزيونية.

وتعد هذه القفزة المليارية في ثروة "بيزوس" هي الثالثة بعام، ففي يوليو الماضي أطاح بيل غيتس عن المركز الأول بالثراء، حين بلغت ثروته 90 مليارا و900 مليون دولار، بسبب ارتفاع سهم "أمازون" الواقع مقرها الرئيسي في مدينة "سياتل" بولاية واشنطن 1.3% ببورصة نيويورك، وأصبح سعره 1.065.92 دولار، وبارتفاعه زادت ثروته أكثر من 200 مليون عما يملكه غيتس، وهو 90 ملياراً و700 مليون، وفق ما تلخص "العربية.نت" خبراً بثته وكالة Bloomberg الاقتصادية ذلك اليوم، وفيه ذكرت أنه يملك 17% فقط من أسهم الشركة. وفقاً للعربية.

وكان 25 أبريل الماضي تاريخيا واستثنائيا ونادراً في عالم الثروة والغنى على كل صعيد، ففيه زاد ما يملكه بيزوس 12 مليارا مرة واحدة وبيوم واحد، أي أنه كان يضخ 500 مليون في جيبه كل ساعة، أو 8 ملايين و333 ألفا بالدقيقة، ولمن يستمر بالحسبة أكثر، فسيجده ربح 139 ألفا كلما تنفس بالثانية الواحدة، فأصبح يملك 134 مليارا من الدولارات، وهو ما أبرزته Bloomberg في لائحة خاصة بأصحاب المليارات، وذكرت فيها أن سهم "أمازون" ارتفع 6.3% ذلك اليوم في بورصة نيويورك، فأصبح سعره 1614 دولارا، وبثوان معدودات أضاف الارتفاع 12 مليارا إلى أكبر ثروة يملكها فرد واحد.

ويملك بيزوس 81 مليون سهم في "أمازون" البالغ عدد زبائنها المسجلين أكثر من 100 مليون بالعالم، يملك أيضاً صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، كما وشركة Blue Origin للصواريخ المدنية ومحركاتها، ولا يزال يجري مفاوضات لشراء شركة عملاقة، هي Flipkart الهندية للتجارة الإلكترونية، عارضاً على مالكيها 11 مليارا و600 مليون دولار.