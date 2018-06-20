برج خليفة يوفر أسعار مخفضة لدخول متحف الاتحاد

المصدر: البيان الإلكتروني

في خطوة تضمن قيمة استثنائية لسكان دبي وزوارها على حد سواء، ستباشر "قمة البرج، برج خليفة"، الوجهة السياحية العالمية من "إعمار"، تقديم تذاكر الدخول إلى "متحف الاتحاد"، المعلم التاريخي والوطني المميز الذي يحمل طابعاً حيوياً بسمات القرن الحادي والعشرين، ويمتاز بموقعه الكائن في موقع الإعلان عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

وانطلاقاً من الشراكة مع "شركة متاحف دبي"، الجهة التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، ستقوم "قمة البرج، برج خليفة" ببيع تذاكر الدخول إلى "متحف الاتحاد" مقابل 25 درهماً للشخص، أو عبر باقة خاصة تشمل أيضاً تجربة "قمة البرج، برج خليفة" بسعر 155 درهماً فقط للكبار، و120 درهماً للأطفال.

وكانت "قمة البرج، برج خليفة" قد تولت إدارة عمليات تجارة التجزئة والهدايا التذكارية في "متحف الاتحاد" خلال العام الماضي، وستصبح بموجب الشراكة الذراع الحصري لجميع علاقات السفر التجارية الدولية.

وفي الوقت الذي تستعد فيه "دبي للثقافة" لطرح متاحف جديدة في المدينة، يتوقع للشراكة بين "شركة متاحف دبي" و "قمة البرج، برج خليفة" أن تساهم في تعزيز الأنشطة التي يتم تنظيمها بشكل مشترك بين الأطراف الثلاثة.