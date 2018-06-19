معرض يكرّم خبراء الرسوم المتحركة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

يكرم معرض جديد في متحف ديزني بمدينة سان فرانسيسكو أعمال مجموعة خبراء الرسوم المتحركة الذين أبدعوا بداية من ثلاثينيات القرن الماضي أعمالاً كلاسيكية خالدة مثل «سنو وايت والأقزام السبعة» و«بامبي» و«كتاب الأدغال»، ويقام معرض «الرجال التسعة المسنون لوالت ديزني: أساتذة الرسوم المتحركة» برعاية منتج الرسوم المتحركة الذي ترشح لجائزة الأوسكار «دون هاهن».

ويمثل المعرض عرضا كبيرا. ولكل من الرجال التسعة غرفة مكرسة له مملوءة بالرسوم واللوحات والصور والتذكارات، والتي تمت استعارتها من أقارب لهم ومن المحفوظات، وكان آخر مبدع يرحل من هؤلاء التسعة هو أولي جونستون الذي توفي عام 2008 عن عمر 95 عاما، ويستمر المعرض حتى يناير 2019.