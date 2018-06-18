رسالة مؤثرة تظهر بعد 9 سنوات بطلاها بائع آلات موسيقية وأمّ

المصدر: Ⅶإعداد - نهى حوّا

انتشرت رسالة قديمة بعثها صاحب متجر لبيع الآلات الموسيقية في فلوريدا بالولايات المتحدة إلى إحدى الأمهات، يبلغها فيها أنه يعفيها من تسديد تكاليف الآلة الموسيقية العائدة لابنها، كالبرق على الإنترنت، أخيراً، إذ لاقت الكثير من الإعجاب.

وقال موقع «يونايتد برس» الأميركي إن الرسالة اللطيفة التي اكتشفها ابن السيدة البالغ من العمر 21 عاماً، جاك روفين، في خزانة في المنزل، مؤرخة عام 2009، ومرسلة من صاحب متجر «اليغرو» الموسيقي، جيمس جونز، إلى والدته.

وكتب جونز في الرسالة التي خطها منذ 9 أعوام، إنه لن يطالبها بتسديد مبلغ استئجار آلة البوق، «ترامبت»، التي يعزف عليها ابنها روفين في المدرسة، مقدماً تشجيعاً معنوياً للوالدة.

ومما جاء في الرسالة:

«عزيزتي السيدة روفين، قررت أن أسامحك بحقي المالي لقاء استئجار البوق الذي يعزف عليه ابنك جاك، ليس عليك أن تدفعي المزيد من أجل البوق، فهو لكم لتعزفوا عليه، لكن إذا ما ترك جاك الفرقة وتوقف عن عزف البوق، فهل بالإمكان إرجاعه حتى أتمكن من إعطائه إلى بعض الطلاب المستحقين الآخرين. لقد مررت بأوقات عصيبة مثلك، وتذكري أن الأوقات الصعبة لن تدوم، لكن الأشخاص الأقوياء الذين يتغلبون عليها. ربما قد تتمكنين يوماً من مساعدة طالب آخر عندما تتحسن أوضاعك.. مع إخلاصي. جيمس جونز».

امتنان

وفي مقابلة مع تلفزيون «دبليو كي إم جي»، قال روفين الذي واظب على العزف في الفرقة خلال سنوات المدرسة ولا يزال يعزف على الآلة حتى اليوم، إنه كان غافلاً تماماً بشأن مبادرة جيمس اللطيفة إلى أن قرأ تلك الرسالة، مبيناً أن دموعه كادت تنهمر عند قراءة الرسالة، إذ لم يكن يدرك أن والدته كان تعاني ضائقة مالية.

وأعرب روفين عن امتنانه لجونز لإعطائه «الهدية الموسيقية».