وفاة الفنان المصري ماهر عصام

المصدر: Ⅶالقاهرة - جنا حماد

غيّب الموت، الفنان المصري ماهر عصام بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 38 عاماً، إذ تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، حيث أصيب بغيبوبة تامة أبقته تحت العناية المركزة.

وكان الفنان الراحل أصيب بحالة مشابهة في أبريل 2014، ودخل في غيبوبة شديدة استمرت أسابيع طويلة حتى عاد إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى.

بدأ ماهر عصام مسيرته الفنية منذ كان طفلاً، حيث عمل بأفلام كثيرة، مثل: (فوزية البرجوازية)، (امرأة متمردة)، (اليوم السادس) مع المخرج (يوسف شاهين). وفي مرحلة الشباب قدم عصام في السينما أفلام: (الآخر)، و(الأبواب المغلقة)، و(سكوت حنصور)، و(هي فوضى)، و(صرخة نملة)، و(قلب الأسد)، وغيرها.