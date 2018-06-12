إنتاج ساقين صناعيتين لمواطن بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن نجاح عملية تزويد مواطن بساقين اصطناعيين عن طريق تقنية ثلاثية الأبعاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور معالي حميد القطامي والشاب المواطن فهد محمد وعدد من الأطباء.

وقال القطامي إن 40 ٪ من إنتاج الساقين تم صناعته في دبي، والنسبة المتبقية في ألمانيا، مشيراً إلى أن لغة العالم الجديدة ومرتكز التنافسية العالمية الآن يكمن في منظومة الجيل الرابع وما تشملها من تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الفائقة.

وأوضح الدكتور محمد الرضا وجود اعتماد كبير على الذكاء الاصطناعي في معرفة إحداثيات القدم، حيث أن القدم الاصطناعية هي مطابقة تماما للجسم وهي الأولى من نوعها التي يتم انتاجها بهذه الطريقة.

وقال الشاب فهد محمد إنه لم يعد يشعر بأي ألم جسدي كان يسببه له الطرف الصناعي السابق وأن حركته أصبحت أكثر انسيابية كالإنسان الطبيعي وفيما أصبح شكل القدمين أجمل.