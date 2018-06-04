فيديو.. إصدار وتسليم أولى رخص القيادة النسائية في السعودية

بدأت السعودية الاثنين اصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة" في 24 يونيو الحالي.

وأضافت "تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية".

وأوضحت أن تسليم الرخص السعودية تم في عدة مدن، وان اصدارها جاء "بعد التأكد من صحة الرخصة (الدولية) وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي".

وفي 26 سبتمبر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات لأول مرة منذ عقود. وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في انحاء المملكة.

وأعلنت الرياض في مايو الماضي 24 يونيو موعدا لبدء تطبيق القرار.