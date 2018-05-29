السعودية: قيادة المرأة للسيارة تدخل التنفيذ 24 يونيو

أكد مساعد وزير الداخلية السعودي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أن الأمر الملكي الخاص بقيادة المرأة للسيارة في المملكة سينفذ في 24 يونيو المقبل.

وقال القحطاني، في تصريحات صحفية أمس، إن جميع الأمور الخاصة بقيادة المرأة للسيارة في المملكة اكتملت، مشيراً إلى أن الأمر الملكي بهذا الخصوص سينفذ في وقته. وأضاف: «كل من ستقود سيارتها ستكون مؤهلة لقيادتها، وستكون على علم ودراية بالمخالفات، وستتجنبها». وتابع: «أتوقع أن قيادتهن ستكون أكثر سلامةً وأمناً، ولن يكون هناك توقيف إلا في حدود نادرة جداً».

في سياق آخر، وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يشمل 8 مواد.

وكانت وزارة الداخلية أعدت مشروع النظام بناءً على الأمر الملكي السعودي، بهدف مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها.

ويهدف المشروع، طبقاً للبيان الصادر عن مجلس الشورى، إلى تطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، دون الكشف عن تلك العقوبة.