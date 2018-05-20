حفل زفاف هاري وميغان.. فخامة ملكية وبريق هوليوودي

نظمت أمس في لندن، مراسم زفاف الزوجان الأمير هاري، وميغان ماركل، إذ تعهد الزوجان بـ «الحب والوفاء» لبعضهما البعض، وذلك خلال حفل فخم أقيم أمس في كنيسة سان جورج داخل قلعة ويندسور، جمع بين أبهة الملكية البريطانية وبريق هوليوود.

وقال هاري: «أنا هاري، اخترتك يا ميغان لتكوني زوجتي، ولتبقي معي، من اليوم فصاعداً، في السراء والضراء، في أيام الغنى وفي أيام الفقر، وفي المرض وفي العافية، لكي نحب ونعتز ببعضنا حتى يفرقنا الموت»، وقالت ميغان: «هاري، أعطيك هذا الخاتم مؤشراً على زواجنا». وقد تمت المراسم بحضور إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وأفراد الأسرة المالكة، والمشاهير وحشد شعبي تجاوز مائة ألف شخص تجمعوا حول المكان.

مراسم

وترأس مراسم الزفاف رئيس أساقفة كانتربري، جوستن ولبي، وهو من أكبر رجال الدين الإنجليز، وفي الختام أمسك ويلبي باليد اليمنى لكل من الزوجين، وقال «ما يجمعه الرب لن يفرقه العبد»، وأنشد كورال إنجيلي بريطاني معروف أغنية (كن بجانبي) في الحفل.

وقال قصر بكنغهام إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا منحت حفيدها الأمير هاري أمس لقب دوق ساسكس، مما يعني أن خطيبته ميغان ماركل ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف، وحصل هاري أيضاً على لقبي إيرل أوف دمبارتون وبارون كيلكيل، واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وزوجها فيليب، أمس، والدة ميغان ماركل، وقال القصر في بيان: إنه تم استقبال دوريا راجلاند، والدة عروس الأمير هاري في قصر وندسور، أمس، وحضر اللقاء، أيضاً، كل من ميغان والأمير هاري.

خاتم وفستان

كما أعلن قصر كنسينغتون أن خاتم زفاف ميغان ماركل من الذهب، أما زوجها الأمير هاري فخرج عن التقاليد وارتدى خاتماً أيضاً، وجاء في بيان من مقر الثنائي أن خاتم ماركل «مصنوع من ذهب ويلز، ومهدى من جلالة الملكة»، وأضاف البيان: «أما خاتم الأمير هاري فمصنوع من البلاتين».وذكر قصر باكنغهام أن ميغان ماركل ارتدت فستان زفاف أبيض تقليدياً من دار أزياء جيفنشي للمصممة كلير وايت كيلر، في الزفاف، وعليه وشاح يمثل النباتات من 53 دولة بالكومنولث الذي تقوده بريطانيا.

زهور ديانا

وانتشرت الورود البيضاء المفضلة لدى ديانا والدة الأمير هاري، الراحلة، في أنحاء كنيسة سانت جورج وعلى شرفاتها وأبوابها حيث أقيم الزفاف، واستخدمت منسقة الزهور فيليبا كرادوك وروداً بيضاء وزهور الفاونيا وأعواد نباتات الزان والبتولا وشجرة النير، والكثير منها جُمع من حدائق ومتنزهات وندسور، وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي للأسرة المالكة.