بالصور.. زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

أعلن اليوم السبت رسمياً عن زواج الأمير البريطاني هاري والممثلة الأميركية ميجان ماركل، بعدما تبادل الثنائي العهود والخواتم خلال مراسم أقيمت في قلعة ويندسور.

وتوافد الآلاف من المتفرجين منذ مساء الجمعة إلى مدينة وندسور لمشاهدة العروسين.

كما توافد آلاف الضيوف إلى وندسور. وكانت أوبرا وينفري وإدريس إلبا وإلتون جون وجورج وأمل كلوني وديفيد وفيكتوريا بيكهام من بين أوائل الضيوف، الذين وصلوا إلى قلعة وندسور.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور، أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكاً بريطانياً منذ عام 1066.