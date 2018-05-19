الآلاف يتدفقون لحضور "الزفاف الملكي"

توافد الآلاف على قلعة وندسور الإنجليزية في انتظار بدء مراسم زفاف الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل السبت، في حدث يأمل البعض أن يضخ دماء جديدة في عائلة مالكة تسعى لمواكبة العصر الحديث.

واحتشد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، والتي سكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.

وتتابع وسائل الإعلام العالمية باهتمام زواج هاري (33 عاما) السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني وميغان (36 عاما)، وهي مطلقة أمها أميركية من أصول أفريقية وأبوها أبيض.

ومن المتوقع أن يبدأ الحفل الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش ويستمر لمدة ساعة.

وستصل العروس إلى الكنيسة مع أمها دوريا راغلاند (61 عاما)، التي قضت معها ليل الجمعة في فندق فاخر. وقضى هاري ليل الجمعة مع شقيقه وإشبينه الأمير وليام في فندق آخر. وستكون الأميرة تشارلوت ابنة وليام وشقيقها الأمير جورج من بين وصيفات العروس والأطفال المساعدين.

وستدخل ماركل الكنيسة بمفردها ثم سيرافق الأمير تشارلز، والد هاري وولي العهد البريطاني، عروس ابنه عبر ممشى الكنيسة نظرا لتغيب والدها توماس ماركل عن حفل الزفاف لأسباب صحية.

والتقت راغلاند بالملكة إليزابيث (92 عاما) جدة الأمير هاري وزوجها الأمير فيليب (96 عاما) الجمعة. وسيكون الاثنان من بين كبار أفراد العائلة المالكة، الذين سيحضرون وعددهم 600 فرد.

وسيدير المراسم كاهن وندسور مع كبير أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، والزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية، وسيشرفان على تبادل عهود الزواج.

وسيكتب أسقف أميركي أسود، هو مايكل بروس كاري كلمة بمناسبة الزفاف على أن تلقيها الليدي جين فيلوز شقيقة الأميرة الراحلة ديانا والدة هاري.

وفي مظاهر حداثية بالنسبة لأفراد العائلة المالكة سيرتدي هاريخاتما كما لن تتعهد ماركل بأن تطيع زوجها. ولا يرتدي كبار أفراد العائلة المالكة في بريطانيا خاتم الزواج.

وستنشد جوقة أغنية (ستاند باي مي) لمغني السول الأميركي الراحلبن إي. كينج كما ستردد الترانيم التقليدية.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، من المتوقع أن يحيي الزوجان حوالي 1200 شخص من العامة وجهت لهم الدعوة خصيصا لحضور الحفل في القلعة قبل أن يستقلا عربة في موكب عبر وندسور.

وسيقام حفل استقبال في قاعة سان جورج بالقلعة قبل أن ينضم 200 ضيف إلى الزوجين في حفل مسائي في قصر فروغمور هاوس.

وفي السياق، أعلن قصر بكنغهام أن الملكة إليزابيث منحت هاري، السبت، لقب دوق ساسكس مما يعني أن خطيبته ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف.