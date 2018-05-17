آخر الأخبار

فيديو "نادر" لصلاة التراويح من المسجد الحرام قبل 37 عاماً

التاريخ:
طباعة Email

مع أول يوم في شهر رمضان الكريم، انتشر مقطع فيديو نادر لصلاة التراويح والقيام من المسجد الحرام بالسعودية تم تسجيله قبل 37 عاما.

ونشر حساب "ذاكرة الماضي الجميل"، والمعروف بنشره لصور وفيديوهات قديمة عن السعودية، على موقع "تويتر" مقطع فيديو نادرا لصلاة التراويح والقيام من المسجد الحرام بصوت الشيخ عبدالله الخليفي.

وكتب الحساب في تغريدته، "الشيخ عبدالله الخليفي إمام المسجد المكي ارتبط في ذاكرتنا بصلاة التراويح والقيام.. كم أبكانا- رحمه الله- بتلاوته الخاشعة في صلاة التراويح قبل 37 عاما".

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon