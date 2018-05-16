شاهد.. الفيديو الأول لبرنامج "رامز تحت الصفر"

كعادته كل عام، يعود رامز جلال بنسخة جديدة من مقالبه مع برنامجه القادم "رامز تحت الصفر"، وأطلق عبر حسابه على إنستغرام الفيديو الترويجي الأول لبرنامجه الذي ستذيعه قناة MBC مصر.

ونشر رامز جلال الفيديو الترويجي معلقاً: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب، البرومو الرسمي لبرنامج رامز تحت الصفر".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى البرومو الخاص ببرنامج رامز جلال، الذي من المقرر عرض أولى حلقاته غداً مع أول أيام رمضان.

ويستضيف رامز خلال البرنامج الذي تم تصوير حلقاته في روسيا، مجموعة من نجوم الفن والرياضة، من أبرزهم غادة عبد الرازق وشيرين عبد الوهاب وياسمين صبري.