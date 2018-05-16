كلبها المدلل يتحول إلى ثعلب

صدمت امرأة صينية بعدما اكتشفت أن كلبها المدلل الذي اشترته مقابل 190 دولاراً تحول إلى ثعلب. وذكر موقع «مترو» أن وانغ اشترت من متجر للحيوانات الأليفة في جينتشونغ كلباً من فصيلة يابانية قبل بضعة أشهر. أدركت وانغ، لكنها اكتشفت لاحقاً أن حيوانها الأليف لا ينبح، ودفعها ذلك لاصطحاب حيوانها المدلل إلى حديقة حيوان تايوان القريبة، حيث أكد الأطباء البيطريون أن كلبها المدلل لم يكن إلا ثعلباً ما دفعها للتخلي عنه والتبرع به إلى الحديقة للحصول على تغذية أفضل.

ومن المقرر أن يخضع الثعلب لفحوصات طبية قبل نقله إلى قفص في الحديقة. من غير المعروف ما إذا كانت المرأة قد حاولت استرداد المبلغ بعد ذلك أم لا.