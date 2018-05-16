بيع ألماسة زرقاء نادرة بـ 6.7 مليون دولار

بعدما أمضت 300 عاما تتجول بين القصور الملكية في أوروبا، بيعت ألماسة زرقاء نادرة في مزاد علني في جنيف بمبلغ 6.7 مليون دولار.

الألماسة كانت هدية زفاف قدمت لإليزابيث فارنيز، ابنة دوق بارما، عندما تزوجت فيليب الخامس ملك إسبانيا عام 1715.

ثم انتقلت عبر الأجيال من إسبانيا إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا.

يبلغ وزن الماسة 6.1 قيراط ويعود أصلها إلى منجم غولكوندا الشهير في الهند.

وبيعت الماسة النادرة بعد أربع دقائق فقط من إعلان مزاد سوثبي وتجاوزت في وقت قياسي السعر المحدد ما بين 3.5 إلى 5 ملايين دولار.

وقالت دانييلا ماسيتيتي المتخصصة في المجوهرات لدى سوثبي "كنا نتوقع نتيجة جيدة لكننا بدأنا من 3.5 مليون دولار وانتهى بنا الأمر إلى 6.7 مليون دولار لذا فقد تجاوزنا توقعاتنا".

وتابعت أن هذه الجوهرة مصممة تصميما جيدا ومتقنة في الصنع وتحمل توقيعا.

ووفقًا لموقع خاص بالمزادات ، فإن الماسة ذو الشكل الكمثري كانت جزءًا من تصميم تاج تملكه الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت صاحبة المقولة الشهيرة (إذا لم يكن هناك خبزٌ للفقراء.. دعهم يأكلون كعكاً).

ولم يتم الكشف بعد عن هوية المالك الجديد.