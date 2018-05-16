أحمد المنصوري: «راعي الشلاّت» قدم صورة بهية للتراث الإماراتي

أكّد أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن برنامج «راعي الشلات»، في موسمه الأول على قناة سما دبي، كشف مواهب أصيلة، وقدم صورة بهية للتراث الإماراتي والعربي الأصيل، جاء ذلك خلال استقباله المشترك بخيت محمد المهري، الفائز بالمركز الأول في البرنامج، وتسليمه درع الفوز.

حيث قدم التهنئة للمشترك الإماراتي ولجميع المشتركين وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج التراثي الأول تلفزيونياً في أداء الشلات، واكتشاف المواهب الفنية في فنون الونّة والتغرودة والردحة والطارق والعازي، مجدداً التزام مؤسسة دبي للإعلام الدائم ودعمها اللامحدود لمختلف الفنون التراثية، تمثلاً بأقوال وأفعال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعوته الدائمة إلى الاهتمام بالتراث.

وأشار المنصوري إلى نجاح البرنامج في استقطاب شريحة واسعة من الشباب في دولة الإمارات العربية، ومختلف دول الخليج العربي لمضمونه التراثي، وتقديمه بإمكانات فنية وإخراجية مبهرة، تتناسب ومستوى هذه المنافسات التي تابعها جمهور قناة سما دبي وإذاعة دبي، وذلك في إطار الحرص على تقديم البرامج الثقافية المحلية التي تجمع بين الفن والتنافس الأصيل بين المتسابقين، مؤكداً حرص مؤسسة دبي للإعلام على تقديم منتج إعلامي على درجة عالية من التميز والريادة يسهم في تقديم الصورة الحقيقية للإنسان على هذه الأرض الطيبة.

أهازيج متوارثة

وتمنى المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، التوفيق لجميع المشتركين في الموسم الأول من «راعي الشلات»، الذين أظهروا مواهب فنية تستحق النجاح والاستمرارية، داعياً الجميع إلى الاستعداد للمشاركة في المواسم المقبلة من البرنامج في السنوات المقبلة.

وكان برنامج «راعي الشلات» قد نجح من خلال فكرته الأساسية القائمة على التحدي بين المواهب في أداء الشلات والأهازيج المتوارثة، في استقطاب المواهب الشبابية في مختلف إمارات الدولة ومنطقة الخليج العربي بشكل عصري يلائم أسلوب حياتهم.

حيث تنافس 12 مشتركاً من مختلف إمارات الدولة وسلطنة عمان على مدار 9 حلقات تلفزيونية، تضمنت تقديم الكثير من الفنون التراثية مثل الشلات البحرية، والرزفة، والأغاني الوطنية، وفن الربابة، وفنّ الونّة، فيما خصصت حلقة، تحية إكبار وإجلال للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشارك في حلقات البرنامج كل من الشعراء عايض بن ختروش الكتبي، وسلطان بن غافان، ومنذر بن نعمان، وذياب بن غانم المزروعي، وعبدالله بن غريّب، وحميد بن ذيبان، وسيف السعدي، وعلي الخوار، إلى جانب كل من الفنانين: الوسمي، وناصر المنصوري، وحربي العامري، ومحمد المنهالي، وخالد محمد، وعلي الكيبالي، ودرويش البادي، ومحمد الماسي، وحمد العامري.

وذلك بعد أن تم اعتماد المذيعة ليلى المقبالي لتقديم الحلقات الأساسية، وعبدالله قصير الدرعي لتقديم كواليس البرنامج وجولات التجارب والأداء، بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم، التي ضمت كلاً من الشاعر راعي الشلات محمد بن حامد المنهالي، والشاعر والملحن مبارك بالعود العامري، والشاعر هادف الدرعي.

متابعة رقمية

وعلى صعيد المتابعة الرقمية، وصل عدد زوار الموقع الإلكتروني للبرنامج إلى أكثر من (6.505) زائرين، 10% من زوار موقع قناة سما دبي، فيما وصل عدد المشاهدات عبر منصة «آوان الرقمية» إلى (10979) مشاهدة، وعلى «يوتيوب» أكثر من (90 ألف) مشاهدة، فيما واكبت الصحف الإماراتية والخليجية الموسم الأول من البرنامج التراثي، كما تم نشر عشرات الإعلانات الورقية والرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات المؤسسة الرقمية.