دول عربية تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية بينها سدير وشقراء، فيما أكدت لجان الترائي تعذر رؤية الهلال أيضًا، ليكون بذلك الخميس أول أيام شهر رمضان.

وكانت لجان الترائي في السعودية قد خرجت مساء اليوم لتحري رؤية الهلال استجابة لدعوة المحكمة العليا، فيما تعذر عليها رؤية الهلال وينتظر أن تجدد لجان الترائي مساء غد الخميس تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم الخميس هو غرة شهر رمضان في العراق.

وذكر بيان أن "الوقف السني يعلن أن يوم غد الأربعاء مكمل لشهر شعبان وأن بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك".

كما أعلنت مصر والبحرين والأردن ولبنان الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت يوم الخميس أول أيام الشهر الفضيل بعد تعذر رؤية الهلال يوم الثلاثاء.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

فيما أعلنت أستراليا وماليزيا سنغافورة وإندونيسيا، ‬أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر ‫رمضان.