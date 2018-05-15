ارتفاع أجور نجوم الدراما الرمضانية في مصر ..و عادل إمام في مركز الصدارة

كعادتها كل عام، سيطرت لغة الأرقام على الدراما التلفزيونية المصرية في رمضان، حيث شهدت أجور الفنانين ارتفاعاً كبيراً هذا العام مقارنة بالعام الفائت، لدرجة وصل ما يتقاضاه بعض النجوم لأكثر من ضعف ميزانية العمل، وفي قراءة سريعة لأبرز الأرقام في عالم أجور نجوم الدراما الرمضانية، وفقاً لتقارير محلية مصرية.

صدارة

يحتل الفنان عادل أمام مركز الصدارة في قائمة النجوم الأعلى أجراً في رمضان، حيث حصل على 45 مليون جنيه عن مسلسله الجديد «عوالم خفية» من إخراج وإنتاج رامي إمام. أما الفنان محمد رمضان، فأجره ارتفع في بورصة نجوم رمضان، ليحصل هذا العام على 35 مليون جنيه نظير بطولته لمسلسل «نسر الصعيد»، من إنتاج شركة «العدل جروب».

وينضم الفنان مصطفى شعبان أيضاً إلى قائمة الملايين، حيث حصل على أجر يصل إلى 25 مليوناً نظير بطولته لمسلسل «أيوب»، بعدما كان أجره في مسلسله الماضي «اللهم إني صائم» 22 مليون جنيه.

نجمات

وعلى مستوى نجمات الدراما، تأتي كل من الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة نيللي كريم على رأس قائمة النجمات الأعلى أجراً، حيث تقاضت غادة 22 مليون جنيه عن بطولتها لمسلسلها الجديد «ضد مجهول»، وتقاضت نيللي كريم أيضاً 22 مليوناً عن بطولتها لأحدث مسلسلاتها «اختفاء»، بعدما كان أجرها يتراوح ما بين 18 و20 مليون جنيه خلال العامين الأخيرين.

وبزيادة ثلاثة ملايين جنيه، ارتفع أجر الممثلة المصرية يسرا إلى 18 مليون جنيه، عن بطولتها لمسلسل «لدينا أقوال أخرى»، فيما حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى على 15 مليون جنيه، عن بطولتها للمسلسل الرمضاني «لعنة الكارما».

الشباب

أما النجوم الشباب فكان لهم نصيب في ملايين بورصة رمضان، حيث دخل الفنان أمير كرارة السباق بقوة، ليحصل على 12 مليون جنيه، مقابل بطولته للجزء الثاني من مسلسله «كلبش»، والذي حقق في جزئه الأول نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي، كما حصل المطرب حمادة هلال أيضاً على (12 مليون جنيه)، عن بطولته لمسلسل «قانون عمر»، وأخيراً يأتي الممثل المصري ياسر جلال، إذ وصل أجره عن أحدث مسلسلاته «رحيم» إلى 10 ملايين جنيه، ليزيد أجره عن مسلسله السابق «ظل الرئيس» بستة ملايين جنيه دفعة واحدة.