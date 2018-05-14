الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر منذ سنوات

ستكون الأرض في أواخر يوليو المقبل على موعد مع خسوف للقمر يستمر لمدة طويلة، وقد لا يتكرر في العقود المقبلة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الاثنين، أن الخسوف الطويل سيستمر لساعة و43 دقيقة.

ومن المتوقع أن يصل الخسوف لذروته عند الساعة 8:22 صباحا بتوقيت غرينتش، يوم 27 يوليو.

وستكون أكثر المناطق تعرضا لهذه الظاهرة الفلكية هي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا، في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل.

والسبب وراء هذا الكسوف الطويل هو أن القمر سيمر عبر مركز ظل الأرض، وسيكون بذلك على خط واحد خلف الكرة الأرضية والشمس.