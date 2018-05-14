بلقيس ترزق بمولودها الأول

رُزِقَت الفنانة بلقيس بمولودها الأول تركي، وذلك بحسب ما نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرصت، أمس، على مشاركة متابعيها بالصورة العائلية الأولى التي تجمعها وزوجها سلطان عبد اللطيف مع مولودهما الجديد تركي، وذلك في مشهد يعبر عن مدى الفرحة الغامرة التي شملت الأسرة بقدوم المولود الجديد.

وعلقت بلقيس على الصورة بقولها: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله اليوم بطفلنا الأول «تركي بن سلطان»، جعله الله من مواليد السعادة ورزقنا بره وهدايته وصلاحه.. شكراً لكل من بارك، والله يرزقكم جميعاً بالذرية الصالحة اللهم آمين». د