قبلة تجرّ طفلاً في الحضانة إلى ردهات المحاكم

كما هو متعارف عليه، الفطرة تحكم تصرفات الأطفال والبراءة عنوان تحركاتهم وردود أفعالهم، لكن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة لأب مصري رفع دعوى قضائية ضد طفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات يتهمه فيها بـ "التحرش" بابنته في الحضانة.

قاضي أب مصري طفلاً لا يتجاوز عمره أربع سنوات بعدما أقدم على تقبيل ابنته في الحضانة. والد الطفلة تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة بمحافظة البحيرة متهما الطفل بـ "التحرش"، حسب ما تناقلت وسائل الإعلام المصرية.

ابن السنوات الأربع الذي لم يفهم لحدود الساعة ما يجري حوله، حسب ما صرح به والده، دفع مستخدمي "السوشل ميديا" إلى تبرئته من أحداث القضية التي يعود تاريخها لديسمبر 2017.

ولحدود الساعة لم تحسم محكمة أحداث "حوش عيسي"، التي يتقاضى فيها الطفل، في القضية وأجلت جلسة المحاكمة إلى 30 مايو الجاري، كما ذكر والد الطفل في حديث له على قناة مصر الأولى.