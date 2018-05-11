الرياض: وفاة مؤذن الجامع الكبير صاحب الصوت النجدي الجميل

ودعت الرياض المؤذن "عبدالرحمن بن ماجد" مساء الخميس، بعد أن ورث رفع الأذان من والده الشيخ "عبدالعزيز" في جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع الكبير" في الرياض، لمسيرة تعدت القرن من الزمن لرفع أطهر نداء عرفت به عائلة "بن ماجد".

وأكمل المؤذن عبدالرحمن مسيرة والده عبدالعزيز الذي رفع الأذان على مدى 85 عاماً، حتى توفي عام 1418هـ، وبعد ذلك أكمل ابنه الشيخ عبد الرحمن بديلاً له بعد وفاته، حيث توارثت تلك العائلة الكريمة رفع الأذان منذ عام 1313هـ .

عُرف عبدالرحمن ووالده الشيخ عبدالعزيز بن ماجد، بالصوت النجدي الجميل الذي ارتبط في أذهان أهالي الرياض بوقت الإفطار في شهر رمضان المبارك، حيث يرغب الكثيرون في سماع صوتيهما خلال وقت صلاة المغرب في شهر رمضان المبارك عن طريق إذاعة الرياض التي ظلت تنقل أذان والده طيلة 21 عاما الماضية.