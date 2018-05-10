محكمة مصرية تصدر حكماً نهائياً في قضية شيرين

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، بقبول الاستئناف على حكم حبس شيرين 6 أشهر، ودفعها لكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد تصريحاتها الساخرة من النيل، بحسب تقارير صحفية.

وقررت المحكمة، عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمت المحكمة المدعي بالحق المدني بالمصاريف ودفع مبلغ 75 جنيه.

من جانبها، عقبت شيرين عبد الوهاب على الحكم ببراءتها، بالرقص مع زوجها، المطرب حسام حبيب، على أنغام أغنيتهما "كل ما أغني"، بحسب الفيديو الذي شاركته شام ابنة المطربة السورية أصالة نصري.

وكانت محكمة جنح المقطم، المنعقدة في مجمع محاكم جنوبي القاهرة، في حي السيدة زينب، أقرت في شهر فبراير، حكما بحبس شيرين 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه، و50 جنيها أتعاب محاماة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شيرين والبلهارسيا"، وفقا لعدد من التقارير المحلية المصرية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت جدلا في شهر نوفمبربعد ظهور فيديو قديم لها سخرت فيه من نهر النيل.

إذ طلبت إحدى المعجبات من شيرين في الحفل أن تؤدي أغنيتها الشهيرة "ماشربتش من نيلها"، لترد عليها بأنها ستصاب بمرض البلهارسيا في المقابل، ونصحتها بشرب مياه معدنية مستوردة.

وأثارت تصريحات شيرين عبد الوهاب بشأن نهر النيل، غضب العديد من جمهورها، كما أن نقابة الموسيقيين المصريين قررت معاقبتها وقتها، بوقفها عن الغناء.

واعتبر عدد كبير من المصريين أن ما قالته شيرين عبد الوهاب في حفل الشارقة، إساءة لهم ولنيل بلدهم، وطالب البعض منهم بسحب الجنسية المصرية منها.

ومن جانبها اعتذرت شيرين عبد الوهاب عما بدر منها في الحفل، عبر بيان شاركته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وامتثلت بعدها لاستدعاء الشؤون القانونية لنقابة الموسيقيين، من أجل التحقيق معها، وسؤالها حول ملابسات واقعة سخريتها غير المبررة من نهر النيل.