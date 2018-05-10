الإمارات تفوز بعدد من جوائز التميز الإعلامي العربي

فازت دولة الإمارات بعدد من جوائز التميز الإعلامي لعام 2018 - 2019 التي منحها مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته 49 التي عقدت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة لتكريم عدد من رواد ورموز العمل الإعلامي العربي.

وأعرب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت أمس، عن سعادته لفوز دولة الإمارات بعدد من جوائز التميز الإعلامي لمجلس وزراء الإعلام العرب.



وهنأ الدكتور سلطان الجابر الفائزين وقال سررت اليوم بحضور تكريم عدد من الإعلاميين الإماراتيين بجائزة التميز الإعلامي العربي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي نظمتها جامعة الدول العربية.. وقال: «نجاح وتميز أبناء الإمارات ومؤسساتها فخر لنا».

ومن جانبه، هنأ منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الفائزين بالجوائز.

نذير العرباوي يكرّم شروق لشكري | وام



وكرم مجلس وزراء الإعلام العرب محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام بجائزة أفضل برنامج حواري «برنامج الخط المباشر». كما كرم المجلس شروق لشكري من تلفزيون دبي ومراسلة أخبار في «أخبار الإمارات» عن أفضل تحقيق إخباري استقصائي حول مضار مشروبات الطاقة المخلوطة بالألوان على الأطفال، وكذلك تم تكريم حميد الزعابي بجائزة أفضل تغطية إعلامية في مناطق النزاعات والصراعات.



وقال محمد خلف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) عقب التكريم، يشرفنا ويسعدنا فوز برنامج الخط المباشر بجائزة الأمانة العامة للجامعة العربية لكونه يدل على أن هذه النوعية من البرامج تحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين في دولة الإمارات، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بها أكثر، لأن هذه البرامج تزيد من التواصل بين المسؤول والجمهور.

وقال: «نهدي هذه الجائزة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وللقطاع الإعلامي على مستوى دولة الإمارات ولأسرة برنامج الخط المباشر وكافة العاملين في المجال الإعلامي وخاصة المجلس الوطني للإعلام.



ومن جانبها، قالت شروق لشكري عقب التكريم إنه خلال هذا التحقيق تم التعامل مع بلدية دبي، حيث تم فحص عينات لمشروبات الطاقة المخلوطة، وبعد التقرير تم منع بيع هذه المشروبات من قبل بلدية الشارقة. ومن ناحيته، أهدى حميد الزعابي الجائزة لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة، منوهاً أن هذه الجوائز تعزز من حضور الإمارات في المحافل الدولية والعربية.

العرباوي يكرّم حميد الزعابي

ثمرة مهمة

يشكل فوز مركز الأخبار التابع لقطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، بجائزتين من جوائز التميز الإعلامي العربي في مجال التلفزيون، ثمرة مهمة لجهود وخطط عمل المؤسسة، إذ يعد إنجازاً إعلامياً جديداً، يضاف إلى مجموعة الجوائز والشهادات الدولية والإنجازات العديدة التي نالتها المؤسسة عبر مسيرتها المهنية الحافلة، كما يعزّز تميزها في تقديم البرامج والمواد الإعلامية الناجحة على امتداد العالم العربي. ويؤكد نهجها الثابت في المصداقية والعمل الإعلامي الرصين الملتزم بقضايا المجتمع وبتقديم الحقائق من دون أية رتوش.