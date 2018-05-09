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قالب شوكولاتة طوله كيلومتر يوقف المرور على طريق سريع

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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تعرضت السلطات في بولندا لموقف لا تحمد عليه إثر تسرب 12 طنا من سائل الشوكولاتة الدافئ من شاحنة على طريق سريع.

وذكرت محطة (آر إم إف إف إم 24) الإذاعية البولندية اليوم الأربعاء نقلا عن إدارة الإطفاء أن الحادث وقع على بعد 60 كيلومترا شرق مدينة بوزنان بغرب البلاد حيث انقلبت الشاحنة بعدما اصطدمت بحاجز، وتكبد السائق إصابات طفيفة.

وتواجه السلطات حاليا مهمة تنظيف بغيضة. وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء بوجدان كوفالسكي: "هناك طبقة سمكها خمسة سنتيمترات من الشوكولاتة تصبح صلبة تدريجيا. ويبدو أنها مثل قالب شوكولاتة هائل".

وتوقفت الحركة على الطريق السريع بينما حاولت أجهزة الطوارئ إزالة قالب شوكولاتة طوله كيلومتر ممزوجا بالمياه الدافئة ومن المتوقع أن تستمر هذه المهمة عدة ساعات.

 

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